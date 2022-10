Hotel als opvangplek voor jonge asielzoekers: ‘Als ze thuis beelden zien, begrijpen ze er niets van’

Oosterhout krijgt crisis­fonds, maar kan de gemeente alle vragen aan? ‘We weten niet hoeveel mensen gaan bellen’

OOSTERHOUT - Het crisisfonds in Oosterhout (923.000 euro) komt er, de gemeenteraad is eerder deze week unaniem akkoord gegaan. Maar er zijn vragen te over: wat komt er op de gemeente af? Kan het Sociaal Team een toestroom van mensen aan? Hoe worden hulpvragen beoordeeld?

30 september