Hossen, inhaken en meezingen, 30 jaar WC Experience

WC Experience uit Raamsdonksveer viert dertig jaar Rock & Lol. ,,We kunnen nog muziek maken en we worden nog geboekt."

Jochies van 11, 12 jaar, die met een petje op dat veel te groot is staan mee te zingen. Meegekomen met hun ouders, fans van het eerste uur, die feestband WC Experience al 30 jaar volgen. De Brabantse Rock & Lol band viert dat vrijdag 22 en zaterdag 23 maart mee un fisje in thuishaven Raamsdonksveer. ,,Omdat we er nog steeds van genieten."

Ze zijn intussen 47 jaar. Met een uitschieter naar beneden voor drummer Raymond de Graaf. ,,Die is 43 jaar." Dat weet Patrick Marcelissen dan weer, oprichter, frontman en brein van de band die met nummers als Maag ik hier rooke of Blaif mee oe pôôte van m'n bier af de zalen platspeelt.

De beste dialectband van Nederland. Die prijs kregen ze al in 2009 in handen. Zestien albums en vier dvd's verder maken de vijf nog steeds een circus van hun optredens. Hossen, inhaken en meezingen met hun onzinteksten.

,,Het publiek drinkt veel, klopt ja, er wordt veel omgezet. Daarom worden wij ook zo graag geboekt", vertelt Marcelissen met een glimlach. Hij leunt achterover in zijn makkelijke stoel in de studio op het industrieterrein Dombosch in Raamsdonksveer. Hier zit hij dagelijks, fulltime WC Experience. Schrijft bijna alle nummers, bedenkt nieuwe shows, maakt de beamerfilms, setlijsten, ontwerpt T-shirts en doet de boekingen.

Dat hij dat al dertig jaar volhoudt. En nog steeds lol heeft... ,,Die twee vragen stel ik mezelf ook regelmatig", bekent Marcelissen, terwijl bassist Arjan van den Broek in de studio is aangeschoven. Een midlifecrisis? Nooit van gehoord, stralen de twee uit.

De vibe is er nog steeds, stelt Van den Broek, die in het dagelijks leven een woonwinkel in Baarle-Nassau heeft. Hoe ze het volhouden? ,,Omdat we er toch te veel van genieten en het leuk vinden te entertainen", zegt Van den Broek, die in 2004 bij de band kwam. Bevestiging zoekend bij Marcelissen: ,,We hebben niet meer het gevoel dat we de wereld moeten veroveren, toch? De beleving is anders. Het is niet meer zo dat we er de hele week naar toe leven, als eerste in de zaal zijn en na afloop nog effe meefeesten. Hoeft ook niet, dat we er vroeg zijn, want we hebben nu een professionele crew die alles voorbereidt en ons de gitaren aanreikt. Het is nu het podium op en gaan!"

En morgen is er weer een dag, weten ze nu. Van den Broek: ,,We zijn ouder, we hebben kinderen. Toch: we kunnen nog muziek maken en we worden nog geboekt. Hoeveel kerels van in de 20 die in een bandje speelden kunnen dat nog zeggen? Zij zitten thuis op de bank en wij mogen elke week op pad."

Een keer per week optreden. Zo ligt het gemiddelde. Marcelissen, van oorsprong werktuigbouwkundige, heeft van de band zijn werk gemaakt. Hij was 17 toen hij samen met Richard Verschuren de band begon. Die laatste zit er niet meer bij; de bezetting wisselde in de loop der jaren, maar het fundament was en bleef Raamsdonksveer.

Van daaruit rijden Marcelissen en Raymond de Graaf, de drummer, naar een optreden. Ook de andere drie - Arjan, Jozz Verheijen (basgitaar) en René van Rooij (o.a. accordeon) - rijden zelf.

Dat is ook zo'n verschil met vroeger: toen hadden ze een busje, met een chauffeur, toen kónden ze ook drinken. Marcelissen: ,,Fans denken nog steeds dat we hier met kratten bier onze liedjes aan het schrijven zijn. Niet dus. Bovendien zit ik hier heel vaak alleen. Sluit me hier twee weken op en ik kom er met twaalf demo's uit. Dit is mijn werk!"

De creativiteit is er nog steeds. Pijntjes hebben ze ook nog niet. ,,Het is juist dat wij van optredens energie krijgen", wil Van den Broek gezegd hebben. ,,Zolang de zalen en tenten vol zitten, hebben wij nog inspiratie en zijn we productief."