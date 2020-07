Horecaondernemers Kasteel Maurick willen ook Kasteel Dussen nieuw leven inblazen

VUGHT - Iets meer dan vijf jaar geleden namen Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo het leegstaande Kasteel Maurick in Vught over en bliezen de feestlocatie nieuw leven in. Hetzelfde kunstje gaan ze nu doen met Kasteel Dussen. ,,Om tegemoet te komen aan de grote vraag van bruidsparen.”

Je moet niet kijken naar gisteren, vandaag of morgen maar naar de toekomst, stelt Niek van Lieverloot, chef-kok en mede-eigenaar van horeca-gelegenheid Kasteel Maurick in Vught. ,,Het is ons redelijk goed gelukt om uit de coronacrisis te komen. Nu willen we vooruit kijken."

Noodhulp

Net zoals veel andere bedrijven bood de noodhulp (161.325 euro) van de overheid en begrip van Monumenten Fonds Brabant, de eigenaar van het Vughtse kasteel, een steuntje in de rug en hebben Van Lieverloo en Van Leengoed geen personeel hoeven te ontslaan. ,,We gaan het team zelfs uitbreiden. Het is nu makkelijker om aan personeel te komen dan voor de coronacrisis.”

De ‘corona lockdown’ gebruikten de horecaondernemers om het Vughtse kasteel weer een beetje op te frissen en na te denken over de toekomst. ,,We hebben een buitenbar gerealiseerd en een picknicktuin en toen we hoorden dat de huidige exploitant van Kasteel Dussen het huurcontract niet wilde verlengen, hebben wij besloten dit over te nemen.”

Veel toekomstige bruidsparen zagen volgens Van Lieverloo het afgelopen half jaar hun huwelijksfeest in het water vallen. ,,Dat komt nu allemaal weer op gang. Wij zitten ook in 2021 al bijna alle weekenden vol en vinden het vervelend dat we ‘nee’ moeten verkopen. Met Kasteel Dussen erbij krijgen we weer ruimte om aan de vraag te kunnen voldoen.”

Historie kasteel

Kasteel Dussen ligt in de driehoek Den Bosch - Breda - Gorinchem. ,,We zijn blij dat we onze portefeuille kunnen uitbreiden met dit kasteel dat zelfs nog ouder (1387) is dan Kasteel Maurick", aldus general manager Van Leengoed.

In februari 2021 krijgen de ondernemers de sleutel van Kasteel Dussen. Van Leengoed: ,,Net als op Kasteel Maurick in Vught, laten we ook in Dussen de geschiedenis herleven met een eigentijdse knipoog. De historie van het kasteel en de regio laten we terugkomen in het interieur, dat een forse restyling krijgt. We krijgen overigens geen restaurant dat toegankelijk is voor buitenstaanders, zoals bij Kasteel Maurick."

Al geplande bruiloften

De dertig al geplande bruiloften worden door de nieuwe eigenaren overgenomen. Van Lieverloo: ,,We starten nu al met rondleidingen. Het is in deze tijd fijn om te kunnen melden dat er ook positieve dingen gebeuren.”

