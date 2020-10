Horecabaas cel in voor ontucht en ‘60 of 70' keer verkrachten van 40 jaar jongere afwashulp Lage Zwaluwe

Even een belletje: Cliënten blij met 'geleverde’ zorg Geertrui­den­berg in coronatijd

30 september GEERTRUIDENBERG - Ook in coronatijd is de zorg in Geertruidenberg op peil gebleven. 93 Procent van de WMO-cliënten vindt die redelijk tot zeer goed. Dat mensen die extra zorg of hulp nodig hebben in contact blijven met de 'buitenwereld’ helpt hier zeker aan mee, vermoedt wethouder Adriaan de Jongh.