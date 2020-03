Horeca Oosterhout houdt de moed erin, maar niet iedereen zal overeind blijven

Zonder coronavirus was het vandaag groot feest geweest in de Klappeijstraat bij de opening van het nieuwe café Babbelz. Het is echter stil in de horecastraat. ,,Het is een domper", zegt uitbater Inge Verweijmeren. ,,Vlak voor de opening krijg je te horen dat je niet open mag. Dit is een valse start. We zaten vol enthousiasme om te beginnen. Ik heb wel een traantje gelaten.”