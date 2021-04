Horeca is niet geholpen met coffee-to-go, maar gasten worden er blij van

Als in het voorjaar het kwik stijgt, gaat bij bootjesmensen het bloed stromen. Dan willen ze het water op. Zo ook de vader van Babs van Breugel, vandaar dat hij deze morgen met haar en haar vriendin Femke Brabander naar de jachthaven in Drimmelen is gekomen. Niet om te varen, wel om schoon schip te maken - letterlijk dan. Maar voordat de Bredase meiden de handen in het sop steken, leggen ze even aan bij De Sloep. ,,Het is over halftwaalf”, zegt Babs, ,,hoog tijd voor een koffietje. Bovendien zijn we nét wakker.”