Horeca- en sportman Jan Kastelijns overleden

Sponsor

Zo sponsorde 't Zonneke onder meer de voetbalverenigingen VVO, SCO en TSC en handbalvereniging OHC. Het echtpaar Kastelijns trouwde in 1961. Eerst draaiden ze de kantine van SCO, later de Stationsherberg en ten slotte namen ze in 1981 hotel 't Zonneke over van Toon van Zon, de naamgever van het hotel aan de Zandheuvel.