‘Hopelijk gaan we de boel na deze coronatijd eens flink resetten’

Maar dat gaat niet iedereen even goed af. We leven in een tijd dat we het geslacht van ons ongeboren kind willen weten, zodat we het kamertje in de juiste kleur kunnen verven. We laten ons opereren voor een mooiere neus, vollere lippen of slankere heupen. We zijn hier in het westen steeds verder van de natuur af komen te staan. Hoe moeten we reageren nu blijkt dat de natuur niet 'maakbaar' is?