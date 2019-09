Hoosemans haakt af als wethouder in Oosterhout

Hoosemans: ,,Als ik wethouder word, moet ik al mijn functies in het verenigingsleven in Dorst neerleggen. Dat kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Ik heb voor Dorst gekozen.”

Volgens fractievoorzitter Arnoud Kastelijns is het pas sinds kort duidelijk dat Hoosemans niet voor het wethouderschap kiest. Kastelijns: ,,Iedere beoogde wethouder krijgt een risico-analyse. Je wordt helemaal doorgelicht. Walther is voorzitter van het Midzomernachtfeest, de kermis en de buurtbus. Uit het onderzoek blijkt dat je die functies als wethouder niet kunt aanhouden. Op dat moment heeft Walther voor Dorst gekozen.”

Hoosemans dacht dat het vrijwilligerswerk in Dorst geen probleem was. Hij zou zich als wethouder immers voor heel Oosterhout in gaan zetten. Uit de risico-analyse blijkt echter dat het wel degelijk een probleem is. Hoosemans: ,,De evenementen hebben een subsidierelatie met de gemeente. Dat kan dus niet. Daarom heb ik besloten om het niet te doen. Ik zou al mijn functies dik twee jaar neer moeten leggen. Dat kan ik niet. Als ik moet kiezen, dan kies ik voor de plaats waar mijn hart ligt. En dat is Dorst.”