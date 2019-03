Hooipolder Plus: Geertruidenberg worstelt nog met sluipverkeer

RAAMSDONKSVEER - Nieuw asfalt door de polder van Raamsdonk wordt steeds minder waarschijnlijk. Evenmin zijn verkeersbelemmerende maatregelen in het lint van Raamsdonk alléén zaligmakend. Het zal mogelijk een combinatie worden van twee maatregelen, verwacht wethouder John van Vugt over de overlast van sluipverkeer rond het nieuwe knooppunt Hooipolder Plus.

Enerzijds een goede doorstroming van het verkeer via een noordelijke route over de Kerklaan en langs het zwembad in Raamsdonksveer, waarbij delen van de route worden aangepast aan de toename van het verkeer. Anderzijds zo min mogelijk overlast in het lint van Raamsdonk en Waspik door belemmerende maatregelen.

Volledig scherm Een bomvolle raadszaal luisterde naar de insprekers en wethouder van Vugt over maatregelen tegen overlast door sluipverkeer bij Hooipolder Plus © Marja Klein Obbink

Dat zei hij donderdagavond bij de behandeling van de nieuwste ontwikkeling rond Hooipolder Plus, waarbij de afslag 34 bij Raamsdonk verdwijnt. Op 23 of 30 maart houdt de gemeente een nieuwe informatieochtend in het ontmoetingscentrum van Raamsdonk, deelde hij mee. Een bomvolle raadszaal,met nog eens zes insprekers, kreeg alvast de laatste stand van zaken te horen.

Vijf miljoen

De bevolking van Raamsdonk was gelarmeerd door een raadsinformatiebrief. Er ligt vijf miljoen euro op de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk (Waspik) te wachten, maar dan moeten ze wel voor 1 juli met een plan komen.

Sinds december 2017 toen de raad een streep zette door een parallelweg door de polder, was er een radiostilte. In de tussentijd is er nauwelijks iets gedaan, vonden de insprekers. In Raamsdonk is een tekstkar geplaatst en er zijn vorige week wat smileys opgehangen. Op 31 maart moet de raad al geïnformeerd worden over het resultaat.

Quote Regio moet bereikbaar blijven, dat staat bij de provincie voorop Wethouder John van Vugt

Volgens de insprekers zou de raadsinformatiebrief gelezen kunnen worden als zou de provincie niet meewerken aan verkeersbelemmerende maatregelen in het lint. Maar dat is niet waar, antwoordde Van Vugt. ,,Alleen camera's of kentekenregistratie zoals u voorstelt, zit er niet in. En het is inderdaad zo dat de provincie focust op verkeersstimulerende maatregelen. De regio moet bereikbaar blijven, dat staat voorop.”