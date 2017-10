Hoogste boom stadstuin De Schelp in Oosterhout bezwijkt onder storm

OOSTERHOUT - De monumentale rode beuk in stadstuin De Schelp, aan de Vijzel in Oosterhout, is gisterochtend tegen elf uur omgewaaid. De hoogste boom van de stadstuin bleek niet bestand tegen de stormvlagen die het gebied gisteren in de nacht en ochtend urenlang teisterden.

Rien van Noort, beheerder van de stadstuin, spreekt van een windhoos die de markante reus de das omdeed. ,,De boom splitst zich op 4 meter hoogte in drie stammen, een zogenaamde gaffelconstructie. Twee van de drie stammen zijn omgewaaid; eentje staat er nog overeind."

Middelpunt

Zeer spijtig noemt Van Noort het sneuvelen van de boom, die letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de stadstuin vormde: ,,Het aangezicht van de tuin is wel behoorlijk verminkt, ja. De boom is zo'n 150 jaar oud. Hij stamt nog uit de begintijd van de tuin, die rond 1850 werd aangelegd."

Over eventuele schade kon Van Noort gisterochtend nog niet veel zeggen. ,,De boom ligt er nog. Hij is naar de kant van het parkeerterrein aan de Vijzel gevallen. De Schelp zelf is niet geraakt. Maar de buitenmuur is in ieder geval geforceerd en er staan auto's die nu helemaal schuilgaan onder het bladerdek van de boom. Ik kan nog niet zien of ze schade hebben opgelopen. Dat geldt ook voor de poort van de tuin."

Gevaar

De brandweer heeft het parkeerterrein aan de Vijzel gisterochtend afgezet met linten. Omdat de gehavende boom gevaar opleverde voor de directe omgeving is hij gisteren in de loop van de middag omgezaagd. Naast de muur raakten drie auto's beschadigd en een vlaggenmast. De afwikkeling van de schade is in handen van de gemeente, die eigenaar is van de stadstuin.