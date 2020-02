Hoogspanningsmast Noordwaard in het water door Ciara

,,Het is de eerste keer dat het water zo hoog staat”, zegt Jeroen Brouwers van TenneT. Door een combinatie van storm Ciara en hoogwater in de rivieren is natuurgebied De Biesbosch grotendeels onder water verdwenen. Het waterpeil in De Biesbosch kwam tot ruim 2 meter boven NAP. ,,Nu kun je zien dat het verhogen van de mast echt nodig was. Dat was ingecalculeerd na de ontpoldering, maar het is mooi om te zien dat het effect heeft. Alles functioneert zoals het bedoeld is”, aldus Brouwers.