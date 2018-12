Hoogbejaarde trucker uit Oosterhout vervult droomwens met laatste rit

Verjaardagen in verzorgingstehuizen hebben van nature iets melancholisch. Natuurlijk is er familie, taart, slingers en zorgpersoneel dat extra haar best doet. Tegelijkertijd hangt er bij dergelijke vieringen altijd een nostalgische verlangen in de lucht naar het tijdperk van voor het bejaardenhuis. In het geval van de jarige Leen van Mook speelt dit verleden zich voor een groot gedeelte af in de vrachtwagen.

Rugklachten

Nadat Van Mook op 61-jarige leeftijd moest stoppen met werken vanwege rugklachten bleef hij reizen. De man kocht een camper en was vaak met zijn vrouw in Spanje te vinden. Ook thuis was Van Mook altijd bezig met allerhande klusjes en reparaties. Dat hij sinds twee jaar als weduwe in het zorgcentrum achter de geraniums zit valt Van Mook dan ook zwaar. Dit is ook te zien wanneer er een enorme vrachtwagen voor de deur van zorgcentrum Oosterheem verschijnt. “Die zal wel voor mij zijn, of niet?”, zegt Van Mook met tranen in de ogen. Iets trager dan vroeger, maar vrijwel op eigen kracht, klimt de gepensioneerde chauffeur even later in de vrachtwagencabine. Achter hem aan rijdt een stoet van familie.