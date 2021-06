Hoofdbaan vliegbasis Gilze-Rijen drie maanden dicht voor reconstructie en bommenzoektocht

100ste interland ‘Miss 100' Malou Pheninckx is de Marten de Roon van het hockeyveld

15 juni Het was dubbel feest zondag voor Malou Pheninckx. De Bredase hockeyster pakte in Amstelveen met het Nederlands team de Europese titel en deed dat ook nog eens in haar honderdste interland. ‘Hopelijk is nummer 101 de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen.