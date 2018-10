Honderdste keer goeie kost uitgegeven in Made

video Zo smokkel je drank mee: festival­fun voor (bijna) nop

19:00 Stel: al je vrienden gaan naar een festival, maar jij bent al door je geld heen en je hebt nog een stukje maand over. Je vindt het heel zielig voor jezelf als je niet mee zou gaan en teren op andermans zak is ook geen optie. Zelf eten of drinken meenemen op het verder overigens gratis toegankelijke festival is verboden. Wat doe je?