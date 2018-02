Hondenbezitters Terheijden: 'Pas op, de boa's komen eraan!'

TERHEIJDEN – ‘Opletten: handhaving boa’s richting de voetbalvelden’. Meer dan honderd inwoners in Terheijden waarschuwen elkaar als ze een boa zien. Dit doen ze middels de actieve groepsapp ‘Boa Alert Kleine Schans’, die ruim twee jaar geleden is opgericht.

Dinsdag 2 januari: ‘Handhaving Omloop’, vrijdag 5 januari: ‘Handhaving Bastion’ en Maandag 8 januari: ‘Handhaving Polderstraat’. Meerdere keren per week komt er een berichtje voorbij. Er zijn er maar twee in de gemeente Drimmelen. Maar als de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) eraan komen, wordt iedereen direct op de hoogte gesteld.

,,De hondenbezitters waren het zat dat zij steeds voor het minste geringste een bekeuring kregen”, vertelt Gerard Ramaekers uit Terheijden. ,,Ik hoorde verhalen van buurtbewoners dat ze een boete kregen voor het niet aanlijnen van hun hond, terwijl jongeren afvalgooiend voorbij fietsten.”

Hier moest iets tegen gebeuren en dus richtte de hondenbezitters de appgroep op. ,,We nodigen alleen mensen uit voor de groep waarvan we bijvoorbeeld weten dat ze een goed opgevoede hond hebben.”

Ondanks de goed werkende app kreeg hij vorige week donderdag toch een boete. Maarliefst 100 euro. Reden: hond Boy was niet aangelijnd. ,,Ik stond voor mijn huis met Boy te spelen. Dat doe ik al 17 jaar lang zo’n drie keer per dag. Dan loop ik even naar buiten en gooi een paar keer een tennisballetje weg. Zo heeft Boy z’n beweging gehad en heb ik even een frisse neus gehaald.” Maar onaangelijnde honden in de bebouwde kom zijn verboden en dus kreeg Ramaekers een bekeuring.

,,Absurd toch?”, aldus Ramaekers. ,,Het is een straat waar alleen bestemmingsverkeer komt. Er komen op een dag meer boten dan auto’s voorbij. Het wordt bijna een politiestaat op deze manier.” En dus is hij blij met de whatsappgroep. ,,Hierdoor zijn we zeker niet boetevrij, maar het helpt wel iets.”

Boa's gebruiken de groepsapp

De gemeente is op de hoogte van deze groep. Ook de boa’s zelf weten van het bestaan ervan. Zo staat in het jaarverslag 2016 van de boa’s Drimmelen dat ze er zelfs ‘gebruik’ van maken. Tijdens het aanrijden naar andere meldingen en locaties, rijden ze soms opvallend naar een gebied waar deze appgroep actief is. ‘Hierdoor worden hondenbezitters regelmatig door de buurtapps gewezen op de aanlijn- en opruimplicht’.

Deze aanlijn-en opruimplicht is onderdeel van het nieuwe hondenbeleid dat de gemeente Drimmelen in 2015 opnieuw heeft vastgesteld. Sinds 2016 is de hondenbelasting in de gemeente afgeschaft en investeert de gemeente meer in extra hondenpoepbakken en toezicht.

Want zo laat de gemeente weten: ,,Net als dat je je als automobilist aan de verkeersregels moet houden, geldt dat ook voor hondenbezitters. De boa’s handhaven daar op. Via diverse kanalen komen er regelmatig meldingen binnen van overlast van (loslopende) honden. Cijfers van 2017 zijn nog niet binnen, maar in 2016 zijn er 104 meldingen binnengekomen van overlast van honden.”

Hondenoverlast top 3 van meldingen

Het jaarverslag laat zien dat sinds 2012 het onderwerp hondenoverlast standaard in de top drie zit van meldingen. Overlast kan slaan op blaffende of bijtende honden, maar ook op loslopende honden of het niet opruimen van hondenpoep.

Quote Braaf betaal ik de boete Gerard Ramaekers

Regels zijn regels en dus kreeg Ramaekers de boete. ,,Pal voor m’n eigen voordeur. Ik ben er erg boos over dat het beleid zo rigide wordt toegepast. Ik betaal braaf mijn belastingen, ruim de hondenpoep op en zal ook de boete betalen. Maar ik blijf wel gewoon spelen met mijn hond. Dat pakken ze me niet af.”