Hondenbezitters opgelet in Hoogerheide: vlees met blauwe substantie neergelegd in park

De Rijense Weggeef­hoek heeft handige spulletjes én er is altijd een luisterend oor

19:00 RIJEN - Van huisraad, kleding, feestelijk ingepakte cadeaus tot een luisterend oor. De Weggeefhoek in Rijen heeft zich in 5 jaar tijd ontpopt tot meer dan alleen een winkel in tweedehands producten.