Hond jaagt schapen de verdrinkingsdood in bij Wijk en Aalburg

Kunstenmaker zonder pretenties

10:09 Als er één man is die een stempel op Oosterhout heeft gedrukt, dan is het wel Piet Hohmann. Wie kent niet de witte fiets, op de kruising Beneluxweg-Europaweg? Of de olifant bij sportpark De Contreie, de obelisk bij de oprit van de Weststadweg naar de Bovensteweg. De Oosterhoutse kunstenaar overleed op oudjaarsdag op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van dementie en Alzheimer.