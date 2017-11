Hoger energielabel woning, maar huur bij Thuisvester blijft hetzelfde

Zuipen op het Raadhuisplein? Dat moet 'ns een keer afgelopen zijn

14:10 SPRANG-CAPELLE - Hartstikke mooi, dat alcoholverbod op het Raadhuisplein in Sprang-Capelle! Vraag het willekeurig een willekeurige bewoner, winkelier of bezoeker, er is er niet een die zegt dat het besluit van burgemeester Nol Kleijngeld overdreven is. Integendeel. Ze kunnen niet wachten tot het verbod op 8 november van kracht wordt.