Hoge Veer wordt 'klapper’: centrumwijk met mix aan woningen

De trein raast door, langs Tilburgs nieuwste kunstwerk: een zeventig meter lange dicht­spreuk in de Spoorzone

TILBURG - Tilburg is een blikvanger rijker. Een meer dan 70 meter lang lichtkunstwerk met de spreuk van klankdichter Antony Kok is maandagavond, op de 140ste geboortedag van Kok, onthuld. ‘De wereld van heden raast door in Dada’s voetspoor’ prijkt op de luifel van Gebouw 79 in de Spoorzone. Het lichtobject zal vooral bij reizigers die met de trein in Tilburg aankomen in het oog springen.

19 april