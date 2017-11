Hoge kosten en afnemende belangstelling: Laatste Kaaikwekkavond Kaaiendonk

Het nummer is daarmee het officiële lied van het komende carnaval in Kaaiendonk geworden. De afgelopen 36 jaar startte het carnavalsseizoen traditiegetrouw op of rond de elfde van de elfde met de Kaaikwèkavond.

Hoge kosten

Zaterdag in De Bussel was de laatste editie van het carnavalsliedjesfestival. De organiserende Kaaikrakers hebben de handdoek in de ring gegooid. "Te hoge kosten, onzekerheid over de subsidie en de afnemende belangstelling van jonge muzikanten voor carnavalsbandjes in het algemeen en dus ook voor de Kaaikwèkavond." Zo vatten Melania van den Helm en Arjan Blom van de Kaaikrakers de redenen om te stoppen samen.

"Kaaiendonk huilt, waar het eens heeft gelachen. Kaaiendonk huilt, ja we voelen de pijn. Kaaiendonk huilt, waar het eens heeft gelachen. Kaaiendonk huilt, want weg lijkt de gein," zong Ton Biemans en speelde Ut Kaaiendonks Kepelleke D'Askruizen in een variant op het oorspronkelijke Amsterdam huilt.... In een gastoptreden bedankten D'Askruizen op deze manier de organisatoren van de Kaaikwèkavonden. En dat deden meer kapellen.

Jammer

Prins Mienus XIV vindt de teloorgang van de Kaaikwèkavond vooral voor de Kaaikrakers erg jammer. "Een prestatie van formaat om dit 36 jaar lang te organiseren. Er zit zoveel muzikale creativiteit in," aldus de Kaaiendonkse leutvorst die de Kaaikrakers een prinselijke onderscheiding verleende.