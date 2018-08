Hoge huurprijs jaagt winkeliers uit Torenstraat in Oosterhout

Rijkswater­staat experimen­teert op eigen schip met informatie­pa­neel

10:18 Rijkswaterstaat experimenteert op de rivieren rond Gorinchem en Dordrecht met een informatiepaneel op een van zijn schepen. Een idee van gezagvoerder Erwin van Bussel: ,,Schippers zien nu op afstand al wat er aan de hand is. Zonder dat we dit via de marifoon hoeven uit te leggen.’’