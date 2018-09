Hoe zorg je dat de Bernarduskerk-omgeving weer het dorpshart van Made wordt?

Thuis

Aan de verenigingen is gevraagd of ze verplaatsing naar de kerk zien zitten. Wethouder Jan-Willem Stoop: ,,In de Mayboom huizen wel 25 verenigingen. Met elk hun eigen wensen. Sommige zitten daar drie uur per week, andere, zoals de ouderenbond de hele dag. En dan heb je nog de koren, die eisen stellen omtrent de akoestiek." Maar de uitkomst van deze inventerisatie is 'zeer prettig' vervolgt hij: ,,Iedereen zegt zich in de kerk thuis te kunnen voelen".