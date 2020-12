Hoe overleven alle 104 horecazaken in Oosterhout de pandemie?

OOSTERHOUT – Aangemeld voor alle regelingen? Boekhouding op orde? Zijn er andere mogelijkheden met de zaak? Of bijzondere bijstand nodig? Met het horecaloket gaat de gemeente Oosterhout horecaondernemers ondersteunen in coronatijd. ‘Sommigen verkopen anders hun auto of pakken pensioengeld om te overleven.’

Quote Er zijn onderne­mers die hun auto verkopen of een extra lening afsluiten om te overleven Dazz van Beekum, eigenaar, La Cantina Minimaal één derde van de horecazaken dreigt de lockdown niet te overleven. Dit blijkt uit een enquête van de Oosterhoutse horeca-afdeling. ,,Ondernemers zijn trots en lopen er niet mee te koop. Maar bij meer dan de helft van de ondernemers zit het water tot ver aan de lippen”, aldus Dré de Jong, voorzitter van de Oosterhoutse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Dat de horeca het zwaar heeft in tijde van corona is niets nieuws. Maar dat de gemeente Oosterhout actief alle ondernemers belt om steun te verlenen wel. Volgens wethouders Marcel Willemsen (sociale zaken) en Robin van der Helm (economie en horeca) is maatwerk hard nodig wil de horeca overeind blijven. Zeker nu de eindstreep van de pandemie nadert. Op initiatief van de Oosterhoutse KHN richtte de gemeente daarom een horecaloket op.

Extra regelingen

,,Er zijn ondernemers die hun laatste spaargeld hebben geïnvesteerd en die niet weten hoe ze verder moeten. Daarnaast zijn er ondernemers die pas net bestaan en die dus niet in aanmerking komen voor overheidssubsidie. Of horeca-eigenaren waarvan de partner een andere baan heeft, waardoor het gezamenlijke inkomen net iet te hoog uitvalt voor extra regelingen. Ondertussen raakt het spaargeld op en worden de schulden hoger”, aldus Van der Helm.

Bijzondere bijstand

Wethouder Willemsen vertelt dat het team van adviseurs nog voor Kerst alle 104 horeca-eigenaren belt. Zij kijken met de ondernemers mee. ,,Of ze bijvoorbeeld nog in aanmerking komen voor andere soort regelingen vanuit de overheid. En indien dit niet het geval is, kan de gemeente wellicht nog iets betekenen via de bijzondere bijstandsregeling of meedenken voor andere oplossingen.”

Quote Het vooruit­zicht van een rustige winter maakt het extra zwaar tot de finish Philip van den Elshout, eigenaar, Herberg 't Klosterke

‘Extra zwaar’

Of het horecaloket, dat open blijft tot het einde van de pandemie, alle ondernemers kan redden van de ondergang is nog afwachten volgens Philip van den Elshout, bestuurslid KHN en eigenaar van Herberg ’t Klosterke in Den Hout.

,,Gezien de recente ontwikkelingen van een besmettelijke virusvariant én het vooruitzicht van rustige januari- en februarimaanden, wordt het extra zwaar zo net voor de finish.” Van den Elshout spreekt regelmatig met andere ondernemers en hoort veel schrijnende verhalen.

Pensioengeld

,,Zelfs als we in het voorjaar weer open mogen, zijn we voorlopig nog niet uit de problemen. Veel ondernemers hebben hun spaargeld, pensioengeld en zelfs studiegeld van de kinderen moeten aanwenden om niet failliet te gaan. Dat heb je niet in een paar maanden weer opgebouwd.”

Ditzelfde beeld schetst Dazz van Beekum van La Cantina. ,,Ondernemers die auto’s verkopen of een extra lening afsluiten. Iedereen probeert koste wat het koste de zaak te redden. Je moet ook wel, want als je failliet gaat komen ze ook je auto halen.”