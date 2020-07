Hoe overleef je de zomer? Oosterhoutse jongeren maken zelf een ‘survival gids’

Initiatiefnemer, H19-docent en eindredacteur Servaas Roelandse was er druk mee, de afgelopen twee maanden. De poëzie achter het handgeschrevene? ,,In deze tijd worden we terug naar de basis gedreven.”

De gids is gemaakt door veertien jongeren van H19 en zeven volwassenen van de H19-academie. De fantasie wordt geprikkeld, de mobiel overwegend met rust gelaten. Hoewel? ,,Deze doelgroep deelt graag via social media, dat hoort erbij, dat is verbonden aan deze generatie.”

Puzzels, strips, escape room

De ideeën kwamen in overleg tussen Roelandse en de Jonge Honden van H19. Er werd opgeroepen om mee te werken, ook buiten H19. Het levert een gevarieerd boekwerk op. Puzzels, strips, een escape room, wedstrijden, recepten en knutselopdrachten.

,,Ik denk dat iedereen er wel iets in kan vinden dat leuk is”, denkt Eline-Sophie Nijst (14), die de achterzijde van het boekje illustreerde. ,,Nee, je claimde die plek”, schatert Roelandse het uit. Rens van Vugt (13) zorgde voor de strips, met herkenning voor de Oosterhouter. Denk aan de lulpaal, het cachot in Dorst, de coniferenheg in de Gladiolenbuurt en meer.

Quote Dat vond de échte burgemees­ter een heel leuk idee. Hij werkt ook wel heel goed mee, maar meer wil ik niet verklappen Servaas Roelandse

Fantasie naar de pandemie

Het uitgangspunt was een knipoog: hoe overleef je deze zomer? De fantasie ging los. Guus Vermeulen (15) opperde het idee om je eigen ‘infected character’ te tekenen, als fantasie naar de pandemie. De portretten worden straks opgehangen in H19, aan de straatkant. ,,Het is echt de doelgroep 14+. Die aansluiting wil je maken, terwijl er ook voldoende echt volwassen dingen in zitten”, denkt Roelandse.

Een hoogtepunt moet de city escape room worden, ontworpen door Nova de Goeij (13). Met puzzels en codes word je naar een locatie gebracht. De burgemeester is gegijzeld en moet worden bevrijd. ,,Dat vond de échte burgemeester een heel leuk idee. Hij werkt ook wel heel goed mee, maar meer wil ik niet verklappen”, zegt Roelandse.

Prefectionistisch

Wat hij mooi vond: de veelzijdigheid, ook in de samenwerkingen. ,,Sommigen hielden zich puur en perfectionistisch bezig met het eigen stukje, anderen wilden meedenken over het geheel. Alles was goed.” H19 zorgde voor eventuele materialen, de gemeente subsidieert de volledige uitgave. Moove organiseert activiteiten die terug te vinden zijn in de gids.

De Summer Survival Gids komt in een oplage van 30.000 en is te vinden in Weekblad Oosterhout, H19 en de bibliotheek.