Hoe moet het nieuwe skatepark in Oosterhout er uitzien en vooral: waar moet het komen?

'Als je daar gaat spelen, ben je medeplich­tig aan de misstan­den', Madese zingt protest­lied tegen WK in Qatar

MADE - Ze gaat niet naar het WK voetbal kijken. ,,Zeker niet. Er worden in Qatar mensen uitgebuit. Zodat wij kunnen zeggen: jéé, een doelpunt!” Birgitta de Grauw is de zangeres van het protestlied tegen het toernooi in Qatar.

14 juni