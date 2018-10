Hoe Mades Powerweekend spectaculair decor van tv-programma Hunted werd: ‘Slechts twee mensen wisten ervan’

Toen de kandidaten eenmaal rondliepen, was het maar de vraag waar ze heen zouden gaan. De organisatie van het Powerweekend hield er rekening mee dat ze op het terrein zouden blijven, om de nacht door te brengen. Uiteindelijk vluchtten ze echter allemaal het dorp uit, om uit handen te blijven van de inmiddels in Made gearriveerde hunters. De speurders lieten geen kans onbenut om de kandidaten te pakken. Zo werden beveiligers en parkeerwachters van het Powerweekend ondervraagd en werd een bezoeker die een lift had gegeven zelf ook nog opgespoord.



Of dat allemaal nut heeft gehad moet later blijken. In de komende afleveringen is te zien of de kandidaten drie weken lang uit handen van de hunters blijven. Lukt ze dat, dan winnen ze het programma.