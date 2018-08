Hoe kon het zo vreselijk misgaan op de A58 bij Gilze? Ooggetuigen dodelijk ongeluk melden zich

Dat is voor de politie nog altijd niet duidelijk. ,,Het onderzoek naar het ongeval is nog niet afgerond. We kunnen dus nog niets zeggen over de toedracht", meldt een woordvoerder.

Wat weten we wel?

Wat inmiddels vaststaat, is dat er in totaal drie voertuigen bij de aanrijding betrokken waren. De politie is er inmiddels achter dat de bestuurder van een kampeerbusje van Volkswagen op de linkerrijstrook in botsing kwam met een voor hem rijdende Renault Clio. Die camperbestuurder kwam ook in aanraking met een voor hem rijdende Volvo. Een 48-jarige Limburger kwam uiteindelijk om het leven.