HET NIEUWE NORMAAL/VIDEOOOSTERHOUT - Een week geleden hoefden we alleen onze handen vaker te wassen en in ellebogen te niezen. Nu is alles anders. Geen turntraining voor de oudste, geen crossfit voor de kleine, thuis werken. En net als hun klasgenootjes zitten mijn dochters Yfke (8) en Brechje (7) ineens thuis. Dag 1 van een serie: 'Het nieuwe normaal’.

Daar zit ze dan, mijn 8-jarige. Achter een bureau in de woonkamer, haar vingertje in de lucht omdat ze een vraag heeft. Gewoontes die normaal op school thuishoren, steken ineens de grens naar ons huis over.

Ik probeer ondertussen te werken aan de keukentafel. Net als mijn man, die zondag kuchend thuiskwam na een week wintersport in Tirol - een risicogebied. Wij zorgen dat we voorlopig niet met anderen in contact komen.

Hoe houd je het leven zo normaal mogelijk, als niets meer normaal is?

Het gewone ritme

Wij gokken erop dat we deze weken het beste doorkomen als we vasthouden aan vertrouwde routines. Dus hebben we de bureautjes van de kinderkamers versleept naar de woonkamer. Onze meiden gaan onder de gebruikelijke schooltijden ‘gewoon’ met schoolwerk aan de slag, in het normale ritme - inclusief fruitpauze en speelkwartier.

De fantastische juffen van onze school, de Torenschouw, maken dat gelukkig goed mogelijk. Zij hebben in het weekend al werkbladen doorgestuurd en een onderwijsapp opengegooid, zodat leerlingen thuis aan de slag kunnen. Voor de gaten die dan nog vallen, heb ik zelf maar opdrachtjes bedacht.

En het ‘schooltje spelen’ gaat de eerste uren behoorlijk vlot. De meiden buigen zich netjes over hun werkjes, hun vader en ik schakelen soepel tussen ons werk en hun vragen, de lunch is gezellig. We zitten allemaal in een ontspannen joggingbroek-met-slaaphaar-stand.

Dit wordt een eitje, denk ik bijna - tot mijn meiden halverwege de middag beginnen aan het koor van onophoudelijke vragen en ‘mama, mama, mama...’ dat ik eigenlijk eerder had verwacht.

Rond drie uur hoor ik mezelf voor het eerst bits tegen ze zeggen: ,,En nú moet je echt even tien minuten doorwerken zonder vragen te stellen.” Op zich geen slechte score, denk ik. Maar dit is pas dag één, en niemand weet hoe lang alles gaat duren.

Dit wordt voor mij, net als voor al die andere ouders, een confronterende test: hoe geduldig zijn we écht? Zo begint met de coronamaatregelen ook een enorm sociaal experiment, in vele huizen in Nederland. U mag de komende weken meekijken in mijn woonkamer. En ik hoor graag hoe het er in die van anderen aan toe gaat.

Yfke (8) en Brechje (7) zitten in de woonkamer aan hun schoolwerkjes, nu de scholen dicht zijn.