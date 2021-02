Hoe ga je op zoek naar twee hangplekken voor jongeren in je gemeente? Heeeel voorzichtig

GILZE - Op verzoek van jongeren, jongerenwerkers en de politiek wil de gemeente Gilze en Rijen twee Jongerenontmoetingsplaatsen (JOP) realiseren. De jongeren hebben al locaties gekozen voor de hangplekken: aan Atalanta in Rijen en aan Strijp in Gilze. Vooral in Rijen stuit dat op vragen. De gemeente zegt begrip te hebben voor vragen en zorgen, maar stap voor stap te willen werken.

Dat jongeren behoefte hebben om met elkaar te chillen, is geen nieuws. Er gebeurt van alles in de gemeente. Jongerenwerk is er mee bezig, er is een jongerencentrum A16, een bloeiend verenigingsleven, skatebanen, er is een jongerenbus om een aantal faciliteiten te noemen.

Volledig scherm De zeecontainer die is omgebouwd tot JOP en de twee locaties in Gilze en Rijen. © Gemeente Gilze en Rijen Maar een hangplek dus. Omwonenden van de twee locaties werden deze week verrast door de uitnodiging voor een info-avond. In de brief stond dat de jongeren met de jongerenwerker in Gilze gekozen hadden voor de plek bij de skatebaan, voetbal- en basketbalveldje aan Strijp in Gilze. In Rijen aan de overkant van het voetbalveldje bij Atalanta. ,,Ook hier verzamelen de jongeren zich nu al.”

De mobiele JOP’s, omgebouwde zeecontainers met banken en tafels, zijn al besteld, meldde de brief. Maar ze worden pas geplaatst als corona toelaat dat jongeren weer samenkomen. En dat er de minste overlast is als jongeren in samenspraak met de buurt een locatie kunnen vinden.

Dat was even schrikken voor buurtvereniging Grote Spie. Het idee van een zeecontainer bij de zo ongeveer enige toegang tot de villawijk, krijgt de handen niet op elkaar. Voorzitter Michel van Nispen formuleert voorzichtig. ,,We krijgen een brief met summiere informatie en de vraag wat we ervan vinden. Nou, we staan niet te juichen.”

In de wijk bestaat ook wel begrip. ,,We zijn niet per definitie tegen en snappen dat jongeren een plek nodig hebben. Wel missen we onderbouwing. Zijn alternatieven bekeken? Waarom aan de rand van het dorp terwijl jongeren zich toch al verdreven voelen. Is het veilig en wie bewaakt dat? Moet een gedragspsycholoog niet eens naar de locatie kijken?”

Van Nispen zegt met veel vragen te zijn blijven zitten. ,,De container zou tijdelijk komen, maar wanneer en hoe lang? Voelen ouderen die hier met kleinkinderen komen zich nog wel prettig?” Afgesproken is dat de gemeente met een beter uitgewerkt plan komt.

De gemeentewoordvoerder zegt dat juist vanwege zorgvuldigheid voor een stappenplan is gekozen. ,,De eerste stap is de keuze van de locaties door de jongeren met de jongerenwerkers. De tweede stap is het overleg met omwonenden. We gaan nu de geluiden van de omgeving naast de wens van de jongeren leggen. Wanneer de volgende stap komt, is nog niet duidelijk.”