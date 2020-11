Hoe een slijmerig visje van René (42) opnieuw een Nederlands kampioen maakt

Weterings is er superblij mee. Zijn winnende foto's tonen aan: ,,Je hoeft geen verre reizen te maken, niet te duiken in exotisch water ver weg. Alle vijf de foto's waarmee ik in de prijzen viel zijn gewoon in Nederland gemaakt. In het Grevelingenmeer, in de Oosterschelde.” Zo mooi, zo kleurrijk is het leven onder het donkere wateroppervlak in eigen land.