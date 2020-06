Hoe een criminele kaping van een jachthaven werd voorkomen

reportage Een zee van houten palen: wie koopt deze vervallen jachthaven?

4 juni RAAMSDONK - De aanlegsteigers zijn weggehaald, doorgerot. De 200 bootjes - in hoogtijdagen - zijn verdwenen. ,,Sommigen kwamen ze in de nacht halen". Een zee aan houten palen vormt de surrealistische erfenis van een jachthaven in verval. Hermenzeil is niet meer. Zelfs haar naambordje, vastgeklonken tussen meerpalen, is deels door onkruid overwoekerd.