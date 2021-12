Hoe de verboden plaatsing van een AED tot een hartverwarmende oplossing leidt

De kwestie van AED’s kwam recentelijk in de commissie Samenleving aan de orde omdat in de Soos in Gilze een bezoeker vanwege een hartkwestie is overleden. Een betrokkene schreef in een brief dat de AED in De Schakel niet bereikbaar was en wilde weten waarom er geen AED aan de buitenzijde van het gebouw hing. Wethouder Ariane Zwarts antwoordde dat de architect dit destijds niet wilde, maar dat opnieuw contact was gezocht.