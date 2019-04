Hoe de bever terugkeerde in de Biesbosch: ‘Na dertig jaar nog steeds een icoon’

Prins Bernhard was erbij, toen het tweede beverpaar in 1989 werd uitgezet in de Biesbosch. Boswachter Jacques van der Neut (64) ook. ,,Het was een absurde situatie’’, herinnert hij zich. ,,Politieboten waren in touw, er waren meer dan 120 genodigden, tientallen journalisten. En twee bevers.’’



Terwijl hij zijn boot voorzichtig één van de kreekjes van de Biesbosch instuurt, een omgevallen boom ontwijkend, haalt Van der Neut herinneren op aan de herkansing voor de bever in Nederland. ,,Bevers waren uitgestorven in ons land. In 1826 was de laatste doodgeslagen. Waarom? Hij had zo’n mooie vacht.’’