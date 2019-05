Hockeyclub De Warande wil uit financiële crisis komen: ‘Er zijn 1001 ideeën‘

Geertrui­den­berg wil toeristen­be­las­ting: 1 euro per nacht

7:01 RAAMSDONKSVEER/GEERTRUIDENBERG Toeristen in Geertruidenberg moeten per 1 juli toerismebelasting gaan betalen. Het tarief is vastgesteld op 1 euro per overnachting. Dit geldt zowel voor 'gewone’ toeristen die een camping of hotel boeken als watersporters die blijven overnachten.