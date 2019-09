Volledig scherm HMC speelte de wedstrijden in sporthal Dongemond © foto HMC

Duidelijk werd ook dat de raad niets voelt voor het alternatief om vor de kleine binnensporten in zee te gaan met het Soccer Centrum in Geertruidenberg. Zij vrezen dat samenwerking met een commerciële partij veel te duur gaat worden.

Nieuwbouw van sporthal Parkzicht, is wat het college van Geertruidenberg betreft, van de baan. Het wordt niet alleen te duur, de bezetting van Parkzicht is gewoon te laag, heeft een onderzoeksbureau berekend. De raad zette overigens grote vraagtekens bij het onderzoek. ze vond het opmerkelijk dat er in vergelijking met twee jaar geleden minder capaciteit nodig zou zijn. Het rapport zou naar de noodzakelijke bezuinigingen toe geschreven zijn.

Niet aleen de raad, ook HMC ziet het Soccer Centrum niet zitten.,,Die zaal is niet geschikt voor de handbalsport", aldus Van Oversteeg donderdag. Bovendien komt HMC nu al 13 uur tekort, rekende hij voor. Acht daarvan worden momenteel in Parkzicht gebruikt, 3 uur in de Amerhal in Made, 2 uur in Arkendonk in Oosterhout en 2 uur in sporthal Driedorp in Wagenberg.

Als de gemeente alleen de echt kleine sporten als tafeltennis en badminton naar het Soccer Cetrum overhevelt, waardoor er ruimte komt voor de handbal in de Dongemond Sporthal, dan is HMC daar niet mee geholpen, stelt Van Oversteeg. ,,Wij kunnen daar niet op gokken. Stel dat het niet lukt om die verenigingen in Geertruidenberg onder te brengen, dan lopen we het risico dat de onze uren in de omliggende gemeenten al door andere huurders zijn ingenomen."

De oplossing ligt voor HMC in een trainingshal van 40 x 20 meter naast de Dongemond Sporthal. ,,Volgens ons kan die in een relatief kortere periode gerealiseerd worden en kost die minder geld. Als daarin een multifunctionele vloer wordt aangebracht kunnen ook andere sporten daar terecht.”