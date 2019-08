Hittewimpel komt tóch naar Gilze en Rijen

Warnsveld, tot 25 juli houder van het nationale warmterecord, was donderdag zeer teleurgesteld omdat ze de wimpel niet aan de burgemeester of een van de wethouders van Gilze en Rijen konden overdragen. De wimpel werd 75 jaar geleden door de KNMI cadeau gedaan aan huisarts Jan Thate, destijds de onofficiële weerman van Warnsveld. Hij was degene die de recordtemperatuur van 38,6 graden vaststelde.

Warnsveld had de wimpel, en daarmee het recordhouderschap, op vrijdag 23 augustus aan burgemeester Jan Boelhouwer of een van zijn wethouders willen overdragen tijdens de herdenking van het record. Maar de agenda van het college van B en W liet dat niet toe.

Verheugd

Ingrid Langen las de berichtgeving hierover en nam meteen contact op met burgemeester Boelhouwer. Langen, die cultuur en cultureel erfgoed in haar portefeuille heeft, bood aan in zijn plaats naar Warnsveld af te reizen om namens het college van B en W de wimpel in ontvangst te nemen. ,,Het is natuurlijk hartstikke mooi dat dat Warnsveld de wimpel wil overdragen. De burgemeester reageerde zeer verheugd en zei: ‘Geef ze vooral de boodschap dat ik binnenkort zelf ook nog langskom.’ ” Langen zal de wimpel na ontvangst aan het college overhandigen.