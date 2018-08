Hitteprotocol voor de Zomerspelen in Dongen

De opening is om 8.30 uur op het Wilhelminaplein. Alle hoofdrolspelers worden voorgesteld aan de kinderen. Elk jaar bedenkt de organisatie - stichting Dongense Jeugdraad - thema's met bijpassende verhalen. De verhalen spelen zich af op locatie, in speciale decors.

De deelnemers zijn verdeeld in leeftijdsgroepen, zoals op de basisscholen. Vorige week was de laatste kans om in te schrijven. Aarts: ,,Wij hebben bij groep 3/4 nog eens twee extra groepen moeten indelen. Gelukkig is er een wachtlijst, waardoor het zoeken naar begeleiding snel geregeld was."