Hitachi schrapt 115 banen in Oosterhout

OOSTERHOUT - Zo'n 115 mensen van Hitachi in Oosterhout moeten op zoek naar ander werk. Het machinebedrijf verplaatst een deel van de activiteiten naar Amsterdam. Volgens Hitachi gaan de banen in de loop van 2021 verloren.

Hitachi zit in Oosterhout op bedrijventerrein Vijf Eiken. Dienstverlenende zaken als verkoop en service blijven daar. De directie wil de productie- en distributieactiviteiten verplaatsen naar de productielocatie in Amsterdam. De ondernemingsraad en vakorganisatie zijn op de hoogte van de plannen. Met hen wordt de komende tijd overleg gevoerd.

Sociaal plan

,,We verwachten de besprekingen na de zomer af te ronden”, laat Hitachi via een woordvoerder weten. ,,Deze overgang neemt een aantal maanden in beslag en kan afgerond zijn in december 2021. Op dit moment geven we prioriteit aan de ondersteuning van onze medewerkers. Met de werknemersvertegenwoordigingen wordt de inhoud van het sociaal plan besproken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. We doen er alles aan om medewerkers te helpen bij het vinden van ander werk. Dat kan binnen het bedrijf maar ook erbuiten.”

Graafmachines

Hitachi is een grote Japanse onderneming met een miljardenomzet. Het bedrijf produceert onder meer graafmachines, kiepwagens en tractoren. Wereldwijd werken er meer dan 300.000 mensen. De locatie in Oosterhout maakt onderdeel uit van de Europese tak van de onderneming. ,,We gaan ons in Nederland uitsluitend richten op het produceren van machines op maat, om daarmee te voldoen aan de toenemende vraag van dealers in heel Europa”, verklaart het bedrijf. ,,Om schaalvoordelen te benutten, zullen de productie en assemblage van standaardmachines voornamelijk worden overgelaten aan de fabrieken in Japan.”

Maatwerk