Historische Vlucht vliegt uit naar andere vliegvelden om overlast te verminderen

Dat zijn maatregelen om overlast van historische vliegtuigen terug te dringen of betrokkenen daarover vooraf beter te informeren. Dat gebeurt via Twitter, of samen met de vliegbasis in de omwonendenmail. Het is niet zo dat de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLu HV) minder wil gaan vliegen, vertelt voorzitter Bart Hoitink. ,,Dat kan niet, als we onze zestien oude vliegtuigen in de lucht willen houden.”