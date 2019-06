Historische ANWB-wegwijzer terug op kruispunt Raamsdonksveer

"De paal is een mooie blikvanger in het dorp waarmee we een stukje historie zichtbaar maken", vertelt Bert Joosen van Veers Erfgoed. Het idee voor de reconstructie van de wegwijzer ontstond in 2016. Joosen: "We organiseerden toen een 'koijerroute' door het dorp, waarin we telkens een deel van de historie lieten zien of horen."