Historisch geluk in Gilze en Rijen

In eindeloze rijen staan de archiefschatten. Komend weekend uit Gilze en Rijen. Een charter uit 1506 is het oudste stuk. Toch zijn bezoekers volgens medewerkster Holman het meest verbaasd over andere ontdekkingen. ,,De juweeltjes en kleine vondstenwondertjes zitten vaak tussen de wat jongere stukken.'' Misschien is het speciaal voor zaterdag gemaakte ganzenbord 'Gans Gilze en Rijen', dat bezoekers krijgen (zolang de voorraad strekt), ook wel zo'n juweeltje.

Persoonlijk kan de Hultense inwendig jubelen als iemand bijvoorbeeld een handtekening van zijn of haar opa of overgrootouders ontdekt in een oud stuk. ,,Mensen en menselijke verhoudingen spreken me erg aan. Zoals de handtekeningenlijst voor en een tegen een stoomtram. Dat is van alle tijden. We vonden de aanvraag voor en een blauwdruk van de wagon uit 1881 die tussen Station Rijen en Dongen uit 1899 voor een lijn tussen Gilze en Waspik.''

Bij wet van 1816 krijgt Gilze en Rijen een eigen wapen met Sint Petrus. Dit is het officiële document uit 1817.

Mobilisatie

Een prachtige gruwelijkheid heeft het gedenkboekje dat de militairen van vliegbasis Gilze-Rijen op 11 april 1940 uitbrachten vanwege 1 jaar mobilisatie. Het met sprekende foto's geïllustreerde boekje schetst een vrolijk, zorgeloos beeld van 'rats, kuch, en boonen, sport, toneel, gezelligheid en waterbommen. Nog geen maand later brak de oorlog uit en vielen echte bommen.

Stamboomonderzoek

Dan hebben we het nog niet gehad over geboorte- en overlijdensboeken of het digitale archief. De meesten mensen zoeken op personen, want stamboomonderzoek is erg populair. Maar er zijn ook veel foto's en films en andere documenten. Vorig jaar ging het over Oosterhout, nu over Gilze en Rijen in samenwerking met de zeer actieve Heemkring Molenheide. ,,Molenheide heeft een website om te zoenen. Erfgoed Brabant noemt deze site een voorbeeld hoe je geschiedenis vanaf de vroegste tijden zichtbaar en toegankelijk kunt maken.''

Een gedenkboekje voor 1 jaar mobilisatie op vliegbasis Gilze-Rijen dat op 11 april 1940 verschijnt. Het is een en al vrolijkheid. Wrang, als je weet dat een maand later de oorlog uitbreekt.

Het is zaterdag te doen in de studiezaal van Regionaal Archief Tilburg dat documenten bewaart en toegankelijk maakt voor twaalf gemeenten in de driehoek tussen Drimmelen, Oisterwijk en Baarle-Nassau.Vanaf 10.00 tot 17.00 uur. Er zijn workshops als slim archiefzoeken, er is uitleg over stamboomonderzoek en een presentatie van Jan en Connie Hoevenaars uit Gilze over onderzoek in cijnsboeken en over historische plaatsnamen in de regio.

Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, toegang gratis, parkeren in parkeergarage Tivoli.

Een gedenkboekje voor 1 jaar mobilisatie op vliegbasis Gilze-Rijen dat op 11 april 1940 verschijnt. Het is een en al vrolijkheid. Wrang, als je weet dat een maand later de oorlog uitbreekt.

Een gedenkboekje voor 1 jaar mobilisatie op vliegbasis Gilze-Rijen dat in april 1940 verschijnt. Het is een en al vrolijkheid. Wrang, als je weet dat een maand later de oorlog uitbreekt.

Een van de oude charters van perkament die zaterdag te zien zijn.

Een feestdicht van Meester Schrauwen, die Gilze leerde lezen schrijven.