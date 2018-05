Historie Merwedebrug A27 voor nageslacht vastgelegd

Februari vorig jaar liet Rijkswaterstaat weten dat er waarschijnlijk geheel nieuwe bruggen zouden worden gebouwd. Eerst was het plan om beide oude bruggen te blijven gebruik voor verkeer richting Utrecht. Maar Rijkswaterstaat kiest definitief voor nieuwbouw, zo is te lezen. ,,Hoewel deze bruggen geen rijksmonumenten zijn, is hun geschiedenis wel van groot maatschappelijk belang. Met het bouwhistorisch onderzoek willen we deze bruggen in al hun glorie vastleggen voor het nageslacht'', licht projectmedewerker Lilian Marcolina in de nieuwsbrief toe.