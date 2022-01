Hier vind je een tuincentrum in de openlucht: ‘Geen personeel, geen winkel: dat zorgt voor scherpe prijzen’

In verreweg de meeste gevallen bezoeken we voor deze rubriek het buitengebied rond stad of dorp. Dichter bij een dorpscentrum dan Groente & Planten Kwekerij Menno van Loon gaan we waarschijnlijk niet komen. Het bedrijf, dat toch echt uit 2000 vierkante meter aan verschillende soorten planten bestaat, zit verscholen tussen twee andere panden. Pittoresk gelegen in de schaduw van een oude leerlooierfabriek.

Heesters, klimplanten, halfstambomen, bodembedekkers, vaste planten, olijf- en palmbomen. De lijst is behoorlijk lang. Daarnaast verkoopt hij bloempotten en -bakken en meststoffen. ,,Zelfs mensen uit Rijen zijn soms verbaast wanneer ze hier voor het eerst komen”, zegt Van Loon. ,,Dat komt omdat we hier zitten in een voor auto’s doodlopende weg.”

Volle parkeerplaats

Tegelijkertijd zijn er ook een heleboel mensen die Van Loon uitstekend weten te vinden. En dat zijn niet alleen mensen uit Gilze en Rijen. ,,Ook uit Breda, Tilburg en Goirle zie ik veel klanten komen. In april staat hier de parkeerplaats meestal helemaal vol. Dan is het echt topdruk.”

Quote Zelf kweek ik veel siergras­sen, als pennisetum en imperata red baron, maar ook veel vaste planten zoals lavendel, dropplant, salvia Menno van Loon Van Loon heeft geen personeel in dienst, alleen in het hoogseizoen heeft hij op zaterdag hulp via het uitzendbureau. Drie dagen per week is de plantenkweker geopend voor verkoop, donderdag, vrijdag en zaterdag, met in het voorjaar nog een aantal koopzondagen.



De overige dagen is Van Loon te vinden op het veld waar hij een deel van het zomergoed teelt, of bezig met de inkoop van de rest van het assortiment bij collega’s. ,,Zelf kweek ik veel siergrassen, als pennisetum en imperata red baron, maar ook veel vaste planten zoals lavendel, dropplant, salvia. Eigenlijk best een aantal verschillende planten.”

Siergrassen Siergras is in de tuinarchitectuur een relatief nieuw verschijnsel. Pas sinds de twintigste eeuw zie je het in steeds meer tuinen terugkomen. Er zijn meer dan 400 soorten siergrassen op de markt. Geschat wordt dat er in totaal 8000 soorten siergras bestaan. In de meest uiteenlopende tuintypen komt het terug. Klassieke tuinen, Japanse tuinen, wilde tuinen of juist heel strak aangelegde nette tuinen. Siergras past er al snel prima tussen. Een van de voordelen van veel siergrassoorten, is dat deze in de winter groen blijven. Waardoor er het hele jaar kleur in de tuin is. Er is laagblijvend siergras dat als bodembedekker ingezet wordt, maar siergras kan ook tot drie meter hoog worden en als echte blikvanger dienen.

Van Loon ging na de basisschool naar het Bredase Prinsentuin College waar hij achtereenvolgens de vmbo- en mbo-opleiding volgde. Waar en wanneer de liefde voor het kweken van planten is begonnen, weet Van Loon niet meer precies te zeggen.

Fascinatie

Het is niet zo dat hij het met de paplepel ingegeven kreeg. .,,Mijn vader is schilder en mijn moeder interieurverzorgster, van hen heb ik het niet. Het is wel zo dat ik als kind altijd buiten was en daar gefascineerd raakte hoe alles groeide en bloeide.” Een eigen bedrijf is dan ook gerust een uitgekomen jongensdroom te noemen.

Ondertussen wandelt een echtpaar de kwekerij in. Ze wijzen elkaar op diverse plantjes, pikken er hier en daar eentje uit en hebben het erover hoe een en ander een plekje in de tuin zou kunnen krijgen. Het is duidelijk dat ze zich alvast aan het oriënteren zijn voor het nieuwe tuinseizoen.

Openlucht

Nadat hij zij opleiding afrondde, ging Van Loon in loondienst werken. Zes jaar geleden schreef hij zich daarnaast als zelfstandig ondernemer in bij de Kamer van Koophandel. Tuinaanleg, onderhoud en de verkoop van planten op markten. Drie jaar geleden begon hij zijn openlucht tuincentrum in het hartje van Rijen.

Een jaar geleden zei hij zijn baas vaarwel en richtte hij zich volledig op zijn eigen bedrijf. ,,Het was niet te combineren. Ik ben nu ook zeven dagen per week aan het werk, maar toen waren het zeven dagen per week van ’s ochtends heel vroeg tot ’s avonds heel erg laat. Dat werd te gek.”

Op het oog is het aanbod aan bloemen en planten momenteel al best royaal. Maar daar komt nog veel meer bij, zo vertelt Van Loon. ,,Januari is voor mij de rustigste maand. Er staat hier op dit moment nog lang niet alles wat ik heb.”

De Rijenaar geeft aan dat hij straks een 200-tal verschillende planten en bloemen heeft staan. ,,Dat scheelt niet zo gek veel met de grotere tuincentra”, schat hij in. ,,Zij hebben een bepaalde kleur viooltjes, ik heb een bepaalde kleur viooltjes. Maar zij hebben van die ene soort dan meteen hele tafels vol van staan. Meer planten, maar niet direct een groter assortiment.”

Qua prijs durft Van Loon het in elk geval zeker tegen zijn grote concullega’s op te nemen. ,,Geen grote winkel, geen dure kassen, geen personeel, dat maakt dat ik scherp op de prijs kan zijn.”

Voor de hond

Ondertussen is een volgende klant de binnenplaats opgelopen. ,,Heb je ook iets grotere coniferen” vraagt ze aan Van Loon. Ze legt daarbij ook uit waarvoor ze deze wil gaan gebruiken. ,,Het is voor een vriendin van me. Zij woont met haar hond op een appartement en dat beest redt het niet meer om twee keer per dag die trappen op en af te gaan. Dus nu zoekt ze een boompje zodat hij op het balkon zijn pootje op kan tillen.”

Zonder met zijn ogen te knipperen adviseert Van Loon om dat geen conifeer te nemen. ,,Die verkleuren als er veel tegenaan geplast wordt. Dan zou ik eerder gaan voor ilex.” De potentiële klant belt even met de hondeneigenaresse. ,,Hij plast er voornamelijk naast”, laat ze weten.

Het enige probleem is de hoogte van de conifeer. Deze komen nu nog niet ver boven de 50 centimeter uit. ,,Over een paar weken heb ik grotere staan”, laat de kweker weten. ,,Maar deze groeien uiteraard ook nog, een centimeter of 25 per jaar.” Even later is de koop alsnog gesloten en gaat de grootste van de aanwezige conifeertjes mee.

