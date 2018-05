'Hier komt heel ander volk op af'

top 100 made liveMet drieduizend kaarten was de Top 100 Made Live dit weekend weer stijf uitverkocht. ,,De gezelligheid is hier echt ongekend.''

Elf uur lang rocken in de grote witte tent aan de Tuinbouwweg. De Top 100 'op de May' is voor heel wat feestgangers inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijkse traditie.

Er zijn natuurlijk echte rockfans die vooraan bij het podium alle honderd klassiekers mee staan te zingen. Maar de Top 100 staat toch vooral bekend om de Brabantse gezelligheid en het hoge reüniegehalte.

Broodje

,,Vroeger gingen we alleen in de middag, maar nu de kinderen ouder zijn gaan we meestal 's avonds'', zegt Jannette Verhoeven uit Oosterhout. Samen met man Joost en dochters Amber en Sanne is ze bezoeker van het eerste uur.

,,We komen voor de muziek en de sfeer'', zegt Jannette terwijl ze buiten de tent wat staat te eten. Maar rustig een broodje naar binnen werken, zit er vandaag niet in. Met een omhelzing hier en klop op de schouder daar, is het een feest der herkenning. ,,Hier zijn vriendschappen ontstaan. Sommigen zien we hier ieder jaar weer terug. Het is een soort reünie.''

Springkussens

Aan de drukbezette springkussens buiten te zien, is de Top 100 ook een prima uitje voor gezinnen. ,,Kinderen waar ik vroeger mee speelde, zie ik hier nu nog steeds'', zegt dochter Amber.

,,En zelfs leraren van de middelbare school'', aldus zus Sanne. Vanaf haar zevende komt ze al. ,,Ik heb hier zelfs een keer mijn verjaardag gevierd. Genoeg bekenden.''

Quote Je ziet dat deze bands hier echt met zin op staan te treden. En de muziek is echt heel goed José Verwijmeren

Een sfeer waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat moet de Top 100 volgens organisator Hans Dickens vooral uitstralen. ,,Vergezeld door fantastische muziek natuurlijk.'' En het slaat aan, want met drieduizend kaarten is het evenement uitverkocht. Dit jaar zijn het, net als vorig jaar, Radiovox, Van Brenghe, Made4Made, 100% Katoen, The Billy's XL en Lost InSanity die live de honderd beste rocknummers spelen. Allemaal lokale artiesten.

Dickens: ,,Het zijn wel zes bands, maar eigenlijk is het één team muzikanten.''

Huwelijksaanzoek

En niet alleen in de zaal, maar ook achter de schermen ontstaan hechte vriendschappen. Soms zelfs liefde. ,,Een paar jaar geleden ontmoetten een zangeres en een bassist van twee bands elkaar hier. Nu hebben ze een kindje. Ook is er weleens een huwelijksaanzoek geweest op het podium'', zegt Dickens.

Een onderlinge saamhorigheid, niet alleen tussen de muzikanten onderling, maar ook met het publiek. ,,Juist dat maakt de Top 100 speciaal'', zegt José Verwijmeren die net haar vriendin Janine tegen het lijf is gelopen. ,,Hier komt ander volk dan op evenementen met landelijke artiesten. Je ziet dat deze bands hier echt met zin op staan te treden. En de muziek is echt heel goed, daar draait het uiteindelijk om.''

Droom

Veel bier wordt er zaterdagavond gedronken op de May, wat de saamhorigheid alleen maar vergroot. Hoe dichter de bands bij de nummer 1, Bohemian Rhapsody van Queen, in de buurt komen, hoe uitbundiger het publiek wordt. Voor de Oosterhoutse zanger Colin van Ginneken ziet dat podium er wel aanlokkelijk uit. Volgende week treedt hij zelf op tijdens het Parkfeest in Oosterhout, vandaag is hij hier met vrienden.

,,Die gezelligheid hier is echt ongekend. Je merkt die interactie tussen publiek en muzikant. Het is wel mijn droom om hier ook ooit in zo'n volle tent te mogen spelen.''