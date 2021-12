Hier in Dongen worden zomerkoninkjes geteeld: ‘Een sexy product’

Ongeveer 40 kilometer onder Boekarest ligt het dorpje Lunguletu. Tijdens de komende feestdagen zou het hier aan de kerstdis zomaar ineens over Dongen kunnen gaan. Of over aardbeien. Of, waarschijnlijker, een combinatie daarvan.

Uit het kleine gehucht komen jaarlijks tientallen seizoenwerkers naar ons land. De meesten kennen elkaar; familieleden, vrienden, kennissen. Met kerst is iedereen echter in Roemenië bij elkaar. ,,Kerst is heilig voor hen”, zegt Nancy Peeters. ,,Zo ook voor de Poolse mensen die bij hen werken. Bijna allemaal werken ze al jaren bij het bedrijf.”

Ze kijkt onderwijl op de klok want later op de ochtend moet ze nog naar Eindhoven Airport om een aantal werknemers op te halen. Want voor het kerst is, moet er nog een behoorlijke bult werk verzet worden. De aardbeienplantjes komen van het land en moeten, eenmaal schoongemaakt, de koelcel in.

Sfeer

Quote We zijn enorm blij met de club mensen die we nu hebben Nancy Peeters Het personeel werkt graag voor de familie Peeters. Daniela Cioaca, voor het derde seizoen over uit Roemenië beaamt dit volmondig. ,,De sfeer is hier altijd heel goed”, zegt ze. Daar is Nancy alles aan gelegen. ,,Goed personeel is belangrijk”, zegt ze.



,,En we zijn enorm blij met de club mensen die we nu hebben. Ik vind dat je jouw personeel moet behandelen zoals jezelf ook behandeld zou willen worden. Om die reden zorgen we ervoor dat alle randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld de huisvesting, goed geregeld zijn.”

Volledig scherm Lunchen samen met de Poolse en Roemeense werknemers. © Pix4Profs / Jan Stads

Jeroen en Nancy hebben in 2005 álles op het spel gezet om een eigen bedrijf te kunnen starten. ,,Ik was net bevallen van onze dochter Fenne, toen Jeroen thuis kwam met de opmerking ‘er staat een bedrijf te koop’.”

Nancy heeft een bedrijfskundige achtergrond en werkte van daaruit lange tijd bij een middelgrote gemeente als teammanager. Jeroen is opgegroeid als landbouwer. Samen met zijn vader en broer vormde hij een maatschap waarin ze vollegrondgroenten als bloemkool en bladgewassen teelden. In de zomer stonden er ook aardbeien op het veld.

In 2001 verlaat Jeroen noodgedwongen het maatschap. Na vijf knieoperaties krijgt hij van zijn arts het uitdrukkelijke advies te stoppen met het fysiek zware op het land. ,,Met pijn in het hart”, zegt Jeroen. ,,Vervolgens ben ik drieënhalf jaar bij een tuinbouwtoeleveringsbedrijf gaan werken in Etten-Leur.”

Paprikabedrijf

Quote Ik zag wel dat het bloed kroop waar het niet gaan kan Nancy Peeters En toen kwam hij dus een te koop staand paprikabedrijf tegen. Jeroen en Nancy bespreken de opties. ,,Ik zag wel dat het bloed kroop waar het niet gaan kan”, blikt Nancy terug. Samen stellen ze een bedrijfsplan op waarmee ze drie verschillende banken benaderen.



Nadat alle drie de banken in principe groen licht geven, stapten ze op de verkopende partij af. Als de koop rond is, zeggen beiden hun vaste baan in loondienst op, in ruil voor de droom een eigen bedrijf tot bloei te brengen. ,,Achteraf bezien kijk je wel eens terug en dan vragen we onszelf af: Jezus, wat dáchten we wel niet”, zegt Nancy terugkijkend.

Sexy product

Nancy en Jeroen kiezen ervoor om aardbeien te gaan telen in de paprikakas. Met de ‘zomerkoninkjes’ denken ze kans van slagen te hebben. ,,Ik vind het ook wel een sexy product”, zegt Nancy. ,,Iedereen heeft er iets mee.”

In 2013 komt de teelt van aardbeienplanten erbij. ,,De basis van je teelt is de plant”, legt Jeroen uit. ,,Je wilt het liefst je planten maken naar eigen inzicht. Bovendien paste het kweken van de eigen planten mooi binnen de arbeidsplanning.”

Rassen De Goeije Kroon teelt diverse rassen: Sonsation, Elsanta en Opera. Elke ras heeft zijn eigen kenmerken én een eigen oogsttijd. Hierdoor is het mogelijk om het oogstseizoen maximaal te rekken. Van april tot en met december. In december worden de planten van het trayveld naar binnen gehaald. Deze gaan de vriescel in. Sommige planten(rassen) liggen er maar een paar weken. Anderen liggen er maanden of gaan naar andere bedrijven. Al naar gelang, In de kassen groeien de plantjes in de potgrond uit tot volle aardbeiplanten. Vanaf 1 april is de winkel-aan-huis geopend op vrijdagen en zaterdagen. Op andere dagen kunnen verse aardbeien, tezamen met ander zachtfruit afkomstig van collega’s gekocht worden via een automaat.

Vandaag de dag staan er 3,5 hectare aan traytjes met planten. In totaal 1,6 miljoen plantjes. Deels voor de verkoop en deels voor eigen gebruik. ,,En dan komen we nog steeds te kort”, merkt Jeroen op. De groei is snel gegaan. Na die eerste cruciale vijf jaar, die voor elk bedrijf in elke sector de lakmoesproef vormen, kan de focus verder en verder naar voren gelegd worden.

Eigen baas

Inmiddels is er een tweede locatie aangekocht, op enkele honderden meters van hun eerste bedrijf, met daarop een tweede kas, een schuur en een trayveld. Hoewel Nancy als klein meisje nooit gedacht had een eigen aardbeienbedrijf te beginnen, zag ze zichtzelf wel altijd ‘ergens eigen baas’ in worden. Voor Jeroen geldt dat hij de passie voor het telersvak te volle kan inzetten.

,,De aardbei is een juffertje hoor”, zegt Nancy. ,,Als ik zie hoeveel tijd hij kwijt is met voeding, teelt, klimaat. Alles wordt te uit en te na gemeten, gecontroleerd en bijgesteld.”

Zoon werkt mee

Zoon Daan (14) is deze zaterdag bezig zakken in kisten te stoppen. ‘Leuk werk”, vindt hij zelf. ,,Leuker dan blad knippen. Daarbij moet je de hele tijd krom staan.” Daan werkt zaterdagen en in de vakanties. ,,Ik sta liever hier te werken dan dat ik de hele zomer aan het zwembad lig”, zegt hij. ,,Dat kóst alleen maar geld.”

Daan, VWO-scholier, leert makkelijk en pikt talen vrij snel op. ,,Het Roemeens dat hier gesproken wordt, kan ik in grote lijnen volgen. Pools is lastiger, dat is een Slavische taal terwijl Roemeens van Latijn afgeleid is.”

Nog dertig pallets aan kratten moeten nog voorzien worden van plastic binnenzakken, van een totaal van 410, dan is deze klus voor dit jaar geklaard. De aardbeien worden geplukt tot aan de kerst. Misschien dat een paar van de laatste doosjes meegaan naar Polen en Roemenië. Voor bij het toetje op Eerste Kerstdag.