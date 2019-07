Het wordt niet meer als vroeger in centrum Oosterhout

DEN BOSCH/OOSTERHOUT - De winkelleegstand in West-Brabant is voor het eerst in jaren niet verder toegenomen. Stonden er in 2014 nog 788 panden leeg, vorig jaar waren het ‘nog maar’ 777. Dat lijkt een kleine stap, maar in 2017 stond de teller nog op 821. Alleen middelgrote steden, zoals Oosterhout, zitten in de hoek waar de klappen vallen. Dat blijkt het rapport Brabantse Detailhandel 2019 dat is opgesteld door Gedeputeerde Staten.

Quote De bestedin­gen van het publiek blijven achter. De pizza wordt niet groter.” Robin van der Helm, wethouder Economische Zaken Oosterhout. Wat opvalt is dat Breda, net als de grotere steden Den Bosch, Tilburg en Eindhoven, beduidend beter scoort dan middelgrote plaatsen als Bergen op Zoom, Etten-Leur, Oosterhout en Roosendaal waar het aantal winkels in de afgelopen vier jaar met vijf procent daalde. Zij lopen in alle opzichten achter bij de andere gemeenten in Brabant, óók op de dorpen.

De regiofunctie is weggevallen

,,De klappen vallen bij alle middelgrote steden”, zegt de Oosterhoutse wethouder Robin van der Helm (Economische zaken en project Binnenstad). ,,De grote steden draaien goed, maar bij steden als Oosterhout is de regiofunctie weggevallen. De bezoekersaantallen zijn gestegen, maar de bestedingen blijven achter. De pizza wordt niet groter.”

Profiel binnenstad aanpassen

Oosterhout werkt aan een compacter winkelgebied en stimuleert het wonen in de binnenstad, maar volgens Van der Helm wordt het niet meer zoals vroeger. ,,We willen het centrum levendig houden en werken er keihard aan om de binnenstad aantrekkelijk te houden, maar het is geen oplossing die de tijd terugdraait. Dat gaat niet gebeuren. Middelgrote steden zullen hun profiel voor de binnenstad moeten aanpassen.”

Winkels omgebouwd

Volgens stadsmanager Stefan van Aarle staat 15,7 procent van de winkels in Oosterhout leeg. ,,Dat sluit aan bij de uitkomsten van het onderzoek. Grote steden doen het goed en in middelgrote steden loopt het terug. Er zijn in Oosterhout ook winkels omgebouwd. Zo’n vijf procent van de winkels is getransformeerd. Die hebben nu bijvoorbeeld een zorgfunctie.”

Alleen nog groei op woonboulevards

De cijfers passen in een trend die het provinciebestuur in heel Brabant waarneemt: er zijn minder winkels, die stuk voor stuk steeds groter worden. De enige plek waar de groei er nog in lijkt te zitten is op woonboulevards. Er zit overigens iets paradoxaals in die groei. Uit het onderzoek blijkt dat vooral op de woonboulevards de leegstand blijft toenemen.

Veel banen bij online-detailhandel