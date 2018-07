Het was te warm voor het Oosterhoutse Pruvement

Daarmee beleefde het pruvement nieuwe stijl, voor het eerst twee dagen in plaats van één, een valse start. Daarnaast vormt de culinaire proeverij de aftrap van een nieuw groots evenement: Proef Bourgondisch Oosterhout. De komende week, tot en met 8 juli, tonen 22 deelnemende horecaondernemingen waarom Oosterhout het motto 'Eerst eten' waard is. Zo was er op zondag al een bijzondere variant van een walking diner op De Heuvel. Onder de noemer 'Rondje Heuvel' konden bezoekers voor 32,50 euro genieten van een aperitief en een driegangendiner. Na het eerste drankje zou het voor de deelnemers een verrassing zijn in welk van de deelnemende restaurants achtereenvolgens voor- hoofd- en nagerecht genuttigd gingen worden. Navraag leerde dat er slechts twee keer gereserveerd werd voor twee personen.

Spijtig

Spijtig, want aan het enthousiasme van de ondernemers heeft het niet gelegen. ,,Ik heb er echt zin in", zegt Pascal Ariëns van restaurant By Pascal op zaterdag. ,,Maar dat komt ook omdat ik eigenlijk altijd zin heb om aan de slag te gaan iets moois te maken.

Engeltje op je tong

Marieke Deckers en Manon de Jongh waren op zaterdagmiddag één eersten die zich de geneugten van het Oosterhoutse Pruvement lieten smaken. Wat hen betreft was de tonijn met komkommer, munt, gember, marshmallow soja niet te versmaden was. ,,Alsof een engeltje op je tong plast", aldus Marieke. De vriendinnen zitten prinsesheerlijk op een van de loungebanken op de Markt. Ze hebben zich nog niet verdiept in het aanbod van de andere stands. ,,We kijken wel waar we straks zin in hebben", zegt Manon. ,,Het is prima toeven, zo in het zonnetje."