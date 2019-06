Het was drie dagen lang groot feest bij het Mollebosfist in Gilze

Woordvoerder Jack Kreeft haalde samen met de rest van het vrijwilligersteam opgelucht adem, toen de voorspelde ruige onweersbuien op zaterdag en maandag nagenoeg aan het festivalterrein voorbij trokken. ,,We hadden er wel op gerekend, maar gelukkig is dat ons bespaard gebleven. In de voorbereiding waren er afspraken met de gemeente dat wanneer het op zaterdagavond zou gaan stormen, we de grote ingang van de tent zouden sluiten. Anders liepen we het risico dat die de lucht in zou vliegen. Dat is niet wat je wilt bij zo'n mooi evenement.’’



,,Maar het is dus hartstikke meegevallen. De noodscenario's konden in de kast blijven liggen, maar het is goed dat we ze hebben. Het is hier uiteindelijk drie dagen één groot feest geweest. Zonder incidenten bovendien. De beveiliging heeft niet één keer in actie hoeven komen. Dat tekent de sfeer van het Mollebosfist.’’