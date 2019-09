‘Het voorspelbare van Hooge Zwaluwe vind ik juist fijn’

,,Ik ben echt positief. Natuurlijk zitten er nadelen aan wonen in een dorp, maar Hooge Zwaluwe ontwikkelt zich steeds meer, heeft leuke evenementen en daarnaast vind ik de rust en veiligheid prettig. Het is voorspelbaar, maar dat vind ik juist fijn. Ook is het helemaal niet ver fietsen naar andere dorpen. Met de auto ben je in een kwartier in Breda.”